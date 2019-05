Esporte São Paulo encaminha compra de Calazans e empréstimo de Brenner ao Fluminense Atacante deve assinar contrato por três anos com clube paulista, Flu ficará com 30% dos direitos econômicos do atleta

O atacante Marquinhos Calazans, do Fluminense, deve assinar contrato por três anos com o São Paulo nos próximos dias. Os clubes também acertaram o empréstimo do atacante Brenner, que deixará a equipe paulista para defender os cariocas até o final desta temporada. Aos 22 anos, Calazans atua pelos lados do campo e estava na mira do São Paulo há meses. Após diversas co...