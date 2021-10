Esporte São Paulo empata sexto jogo seguido na reestreia de Rogério Ceni Com o resultado, o tricolor soma 31 pontos e está na 13ª posição

Em sua reestreia no comando do São Paulo, Rogério Ceni teve uma mostra nesta quinta-feira (14) de que vai precisar fazer um bom trabalho psicológico com o elenco para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar de jogar bem contra o Ceará no Morumbi, o time tricolor voltou a cometer alguns erros por nervosismo e apenas empatou por 1 a 1. Foi o sext...