Esporte São Paulo empata sem gols com o América-MG e segue longe da pré-Libertadores Com o resultado do jogo, atrasado da 19ª rodada, os comandados de Hernán Crespo permaneceram na 12ª colocação

O São Paulo empatou por 0 a 0 com o América-MG na noite de quarta-feira (22) e viu frustrada sua tentativa de dar um salto na tabela do Campeonato Brasileiro. Travado, com dificuldades para criar, o time tricolor não fez o suficiente para movimentar o placar no Morumbi. Com o resultado do jogo, atrasado da 19ª rodada, os comandados de Hernán Crespo permaneceram na 12ª...