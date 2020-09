Esporte São Paulo empata e perde chance de dormir na liderança

O São Paulo perdeu a chance de dormir na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (9), em pleno Morumbi, o time tricolor contou com a sorte para ficar no empate com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, sendo que os visitantes desperdiçaram dois pênaltis. Os gols foram marcados por Luciano, para os donos da casa, e Raul, ambos no segundo tempo. Agora, a equi...