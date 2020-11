Esporte São Paulo empata com Vasco e perde chance de igualar líderes do Brasileiro Equipe do Morumbi poderia chegar a 39 pontos com três jogos a menos que rivais

O São Paulo empatou com o Vasco por 1 a 1 neste domingo (22), no Morumbi, e perdeu a oportunidade de empatar em pontos com os líderes do Campeonato Brasileiro ao fim da 22ª rodada. Ainda assim, o time tricolor segue em boas condições na disputa do título, já que tem três jogos a menos que os adversários. Os gols da partida foram marcados por Germán Cano...