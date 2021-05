Esporte São Paulo empata com Rentistas e adia classificação na Libertadores Equipe paulista foi ao Uruguai com equipe alternativa porque tem decisão pelo Paulista na sexta-feira (14)

Com um time repleto de jogadores reservas, o São Paulo apenas empatou em 1 a 1 com o Rentistas (URU) na noite desta quarta-feira (12), em Montevidéu, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Orejuela, que fez seu primeiro jogo com a camisa tricolor, abriu o placar, mas Lamas deixou tudo igual no Estádio Centenario. Vitor Bueno perdeu um pênalti. ...