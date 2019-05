Esporte São Paulo empata com o Bahia e deixa Palmeiras como líder isolado do Brasileiro O Bahia conseguiu conter o ímpeto do São Paulo e por pouco não saiu do Morumbi com a vitória

O São Paulo não aproveitou a chance de jogar dentro de casa e se manter empatado com o Palmeiras no topo da classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe ficou no empate sem gols com o Bahia, no Morumbi, e caiu para o terceiro lugar da competição, atrás do líder Palmeiras e do Atlético-MG. Além da falta de criatividade, os são-paulinos contestaram bastante a expulsão d...