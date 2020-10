Esporte São Paulo empata com Coritiba e completa quatro jogos sem vitória Tricolor paulista teve dois gols anulados e não conseguiu furar o bloqueio formado pela equipe comandada por Jorginho

Coritiba e São Paulo empataram por 1 a 1, neste domingo (4), no estádio Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor paulista teve dois gols anulados e não conseguiu furar o bloqueio formado pela equipe comandada por Jorginho. Os gols da partida foram marcados por Robson, para a equipe mandante, e Reinaldo, para os visitantes. Com o empate...