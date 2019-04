Esporte São Paulo elimina Palmeiras nos pênaltis e volta à final do Paulista após 16 anos O adversário na final será definido nesta segunda-feira na semifinal entre Santos e Corinthians, no Pacaembu

O São Paulo está na final do Campeonato Paulista depois de 16 anos. Após empate por 0 a 0 na semifinal com o Palmeiras no tempo normal, a equipe venceu nos pênaltis por 5 a 4 neste domingo, no Allianz Parque. No jogo de ida, os dois times já haviam empatado também sem gols. Agora, o São Paulo tem a chance de buscar o título que não vem desde 2005, quando a disputa da c...