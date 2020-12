Esporte São Paulo e Grêmio se enfrentam em disputa por vaga na final da Copa do Brasil Tricolores de São Paulo e do Rio Grande do Sul chegaram entre os quatro melhores do mata-mata principalmente pelas boas atuações de seus pratas da casa

Grêmio e São Paulo iniciam nesta quarta-feira (23), às 21h30, em Porto Alegre (RS), a briga para definir quem será um dos finalistas desta Copa do Brasil. E o sucesso das equipes vai passar diretamente pelos pés da molecada. Os tricolores de São Paulo e do Rio Grande do Sul chegaram entre os quatro melhores do mata-mata principalmente pelas boas atuações de seus p...