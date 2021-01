Esporte São Paulo e Corinthians disponibilizam estádios para vacinação por Covid-19 A previsão do governador João Doria (PSDB) é de que a imunização comece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista

O São Paulo disponibilizou o estádio do Morumbi e dependências do clube para vacinação contra a Covid-19. Em carta assinada pelo presidente Julio Casares, o Tricolor ofereceu a sua estrutura para o Governo do Estado. A previsão do governador João Doria (PSDB) é de que a imunização comece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. As primeiras doses serão ...