Esporte São Paulo e Chapecoense fazem duelo de opostos São Paulo visita Chapecoense para se manter no G4. Catarinenses lutam contra descenso

São Paulo e Chapecoense fazem, neste sábado (2), às 21h, na Arena Condá, duelo de opostos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto o Tricolor ocupa a 4ª colocação, com 49 pontos, o Verdão do Oeste luta contra o rebaixamento, no penúltimo lugar da tabela, com apenas 21 pontos. Apesar dos números mostrarem vantagem da equipe paulista, quem vem com m...