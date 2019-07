Esporte São Paulo deslancha e goleia Chapecoense no Morumbi Tricolor tem dificuldades no primeiro tempo, mas constrói goleada na etapa final e pula para o 5º lugar na Série A

Após primeiro tempo complicado, sem muita inspiração, o São Paulo construiu a vitória sobre a Chapecoense, por 4 a 0, nesta segunda-feira (22), no Morumbi, no segundo tempo. Com os três pontos conquistados, o tricolor paulista chegou aos 18 pontos e subiu para a 5ª colocação. Desta forma, o Goiás perdeu uma posição e caiu para o 9º lugar. A vitória tricolor começou a ser des...