Esporte São Paulo desafia histórico ruim na Argentina por vida na Libertadores Nas 13 partidas que disputou no país em toda a história da Libertadores, a equipe tricolor perdeu dez vezes, empatou outras duas e conseguiu um único triunfo

Terceiro colocado no Grupo E da Copa Libertadores, o São Paulo precisa de uma vitória nesta quarta-feira (30), contra o River Plate (ARG), em Avellaneda, para seguir com vida no torneio continental. A equipe do técnico Fernando Diniz soma apenas quatro pontos, três a menos que o segundo colocado, o River, e cinco a menos que a líder LDU (EQU). Derrota para o time...