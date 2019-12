Esporte São Paulo decidiu, nessa quarta (11), comprar o goleiro Tiago Volpi por R$ 21 milhões A decisão foi tomada em reunião na noite desta quarta-feira e o anúncio oficial da diretoria será feito nos próximos dias

O São Paulo decidiu comprar Tiago Volpi em termos definitivos. O goleiro de 28 anos está emprestado pelo Querétaro, do México, até a metade do próximo ano. A decisão foi tomada em reunião na noite desta quarta-feira e o anúncio oficial da diretoria será feito nos próximos dias. Volpi se firmou no time depois de vários outros goleiros deixarem a desejar. Foi o primeiro a...