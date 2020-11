Esporte São Paulo decide não tentar anulação do jogo contra o Ceará A intenção é evitar que a anulação do jogo, por causa de um erro de direito do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ), manche a boa campanha da equipe na competição

O São Paulo optou por não acionar o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para solicitar a impugnação do empate por 1 a 1 com o Ceará, em jogo adiado da 16ª rodada do Brasileirão. O departamento de futebol se queixa do erro de arbitragem no lance que culminou em gol anulado de Pablo. O clube se manifestou por meio de pronunciamento na manhã desta sexta-...