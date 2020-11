Esporte São Paulo decide em casa, e Palmeiras joga volta em MG na Copa do Brasil Os jogos de ida estão marcados para 23 de dezembro, já as partidas de volta deverão ocorrer no dia 30 do próximo mês

A CBF definiu, em sorteio realizado nesta terça-feira (24), a ordem dos mandos de campo nas semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo decidirá em casa contra o Grêmio, enquanto o Palmeiras jogará a partida de volta no estádio do América-MG. Os jogos de ida estão marcados para 23 de dezembro. Já as partidas de volta deverão ocorrer no dia 30 do próximo mês. Os ven...