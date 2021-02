Esporte São Paulo dá fim a jejum ao vencer o Grêmio e fica perto de vaga na Libertadores Coube a Tchê Tchê e Luciano marcarem os gols que findaram o incômodo jejum tricolor, no qual a equipe acumulou quatro empates e quatro derrotas

Enfim o São Paulo conquistou sua primeira vitória em 2021. Depois de oito partidas seguidas sem vencer, a equipe do Morumbi bateu o Grêmio neste domingo (14), de virada, em Porto Alegre, por 2 a 1, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coube a Tchê Tchê e Luciano marcarem os gols que findaram o incômodo jejum tricolor, no qual a equipe acumulou quatro...