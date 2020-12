Esporte São Paulo conta com Luciano e Brenner para superar o Botafogo Dupla de atacantes tem média de 0,51 gol por jogo no campeonato, um número expressivo se considerado o desempenho dos últimos anos da equipe do Morumbi

A dupla de ataque formada por Brenner e Luciano é a segunda mais efetiva do São Paulo no atual formato do Campeonato Brasileiro, disputado desde 2006 -pontos corridos com 20 clubes. Artilheiros do tricolor na competição, os atuais donos das camisas 30 e 11 apenas não superam a média de gols de Luis Fabiano e Osvaldo, em 2012, quando a equipe do Morumbi teve um dos...