Esporte São Paulo confirma volta do zagueiro Miranda após uma década Jogador chega com contrato até 31 de dezembro de 2022

O São Paulo oficializou nesta quarta-feira (17) a volta do zagueiro Miranda, 36. Ele retorna ao clube após uma década longe do Morumbi. Tricampeão brasileiro com o time tricolor (2006, 2007 e 2008), o jogador estava livre no mercado após atuar pelo Jiangsu Suning, da China. O presidente são-paulino Julio Casares já havia anunciado no início do mês que a contratação dele e...