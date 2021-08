Esporte São Paulo cede empate ao Palmeiras no jogo de ida das quartas da Libertadores Gols do empate em 1 a 1 foram marcados por Luan e Patrick de Paula

O São Paulo saiu na frente, mas não conseguiu segurar a vantagem contra o Palmeiras nesta terça-feira (10), no Morumbi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Os gols do empate em 1 a 1 foram marcados por Luan e Patrick de Paula. O confronto de volta está marcado para a próxima terça-feira (17), no Allianz Parque, às 21h30. Quem passar de fas...