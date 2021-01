Esporte São Paulo cede empate ao Coritiba, se complica e aumenta pressão em Diniz Com o resultado, o tricolor continua sem vitória neste ano. O retrospecto afastou o clube da liderança do Brasileiro

O São Paulo continua sua agonia em 2021. O Tricolor empatou por 1 a 1 com o Coritiba, neste sábado (23), no Morumbi, e se distancia cada vez mais da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Luciano abriu o placar para os comandados de Fernando Diniz, enquanto Sarrafiore igualou para os paranaenses no jogo que abriu a 32ª rodada. Com o resultado, o São Paulo ...