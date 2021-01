Esporte São Paulo busca reação para voltar à briga pelo título brasileiro Neste sábado (23), a equipe do técnico Fernando Diniz recebe o Coritiba, às 19h, no Morumbi

Depois de ser goleado pelo Internacional por 5 a 1 e perder a liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo, que não vence há quatro jogos na competição, busca uma reação imediata. Neste sábado (23), a equipe do técnico Fernando Diniz recebe o Coritiba, às 19h, no Morumbi, com transmissão do Premiere. Sem conseguir nenhuma vitória em 2021 até aqui, os são-paul...