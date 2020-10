Esporte São Paulo bate Fortaleza nos pênaltis e vai às quartas da Copa do Brasil A equipe superou o Fortaleza por 10 a 9 nas penalidades (ninguém havia perdido até a última série, quando Tiago Volpi defendeu e o zagueiro Léo garantiu a classificação) e saiu vitorioso de um dramático confronto nas oitavas de final

