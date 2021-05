Esporte São Paulo avança na Libertadores após Sporting Cristal bater Rentistas Vitória do Sporting Cristal foi a primeira da equipe nesta edição da Libertadores

Um dia após a derrota para o Racing (ARG) por 1 a 0 no Morumbi, na terça-feira (18), o São Paulo viu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores ser sacramentada. Isso porque o Sporting Cristal (PER) venceu o Rentistas (URU) por 2 a 0 nesta quarta-feira (19), em Lima, no Peru, pela quinta rodada do Grupo E. Assim, o time tricolor, em segundo na cha...