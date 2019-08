Esporte São Paulo avança em negociação para contratar o lateral-direito Daniel Alves O São Paulo busca parceiros para arcar com os valores envolvidos na possível operação. O clube já conversou com empresas sobre o assunto

As negociações do São Paulo para contratar o lateral-direito Daniel Alves avançaram. Se antes a situação era tratada como "sonho", agora dirigentes já admitem a possibilidade de um acerto. O clube tricolor do Morumbi evita criar expectativa na torcida. Um dos motivos para o clube adotar cautela é a concorrência. O empresário do jogador está na Europa, mas as prop...