Esporte São Paulo arranca empate com os reservas do Flamengo no Morumbi

O São Paulo perdeu o 100% de aproveitamento no Brasileirão ao empatar com o Flamengo por 1 a 1 no Morumbi, neste domingo. Mesmo jogando com uma equipe reserva, o rubro-negro conseguiu sair em vantagem, com Berrío, e exigiu que a equipe de Cuca se desdobrasse para igualar o placar com Tchê Tchê. Com muitos desfalques e poupando atletas para a rodada final da fase de g...