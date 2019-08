Esporte São Paulo anuncia contratação do lateral espanhol Juanfran até o final de 2020

Após se reforçar com Daniel Alves, o São Paulo anunciou a contratação de outro lateral-direito neste sábado. O clube paulista acertou com o espanhol Juanfran, de 34 anos, que assinou contrato com validade até o final de 2020. A exemplo de Daniel Alves, Juanfran estava livre no mercado depois de ter seu vínculo com o Atlético de Madrid encerrado ao final da última...