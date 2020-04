Esporte São Paulo anuncia a renovação de contrato com patrocinador master Apesar da pandemia de coronavírus, nesta quinta-feira (9), clube do Morumbi anunciou a renovação de contrato com Banco Inter até o fim do ano

A diretoria do São Paulo tem motivos para festejar apesar da pandemia de coronavírus. Nesta quinta-feira, o clube do Morumbi anunciou a renovação de contrato com o seu patrocinador master, o Banco Inter, até o fim do ano, quando termina a gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. "Estamos muito felizes por anunciar a renovação com o Banco Int...