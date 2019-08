Esporte São Paulo anuncia a contratação do lateral-direito Daniel Alves O jogador estava livre no mercado desde junho, quando encerrou seu contrato com o Paris Saint-Germain, da França

O São Paulo anunciou na noite desta quinta-feira a contratação do lateral-direito Daniel Alves, de 36 anos. O jogador estava livre no mercado desde junho, quando encerrou seu contrato com o Paris Saint-Germain, da França. O anúncio foi feito por meio de vídeo da São Paulo TV. Na imagem aparece a conquista do bicampeonato mundial em 1993, sobre o Milan, da Itália...