São Paulo acerta venda do atacante Brenner para o FC Cincinnati, dos EUA

O São Paulo vendeu o atacante Brenner para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. O acordo foi costurado nesta quinta-feira (4) pela diretoria e representa a maior negociação de um jogador sul-americano com a Major League Soccer (MLS). Os valores ainda são tratados com sigilo. O atacante de 20 anos ficou fora do treino desta manhã no CT da Barra Funda por causa da neg...