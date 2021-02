Esporte São Paulo acerta com técnico Hernán Crespo até o fim de 2022 Desde que pendurou as chuteiras, em 2012, o treinador argentino trabalhou em quatro clubes. O último foi o Defensa y Justicia, pelo qual foi campeão da Sul-Americana em 2020

Hernán Crespo é o novo técnico do São Paulo. Nesta sexta (12), o clube do Morumbi acertou a contratação do treinador argentino de 45 anos, campeão da última Copa Sul-Americana com o Defensa y Justicia, para substituir Fernando Diniz. Não há data para que ele estreie no comando tricolor. No domingo (14), diante do Grêmio pelo Brasileiro, o time continuará treinado pelo a...