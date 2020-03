Esporte São Paulo é multado em R$ 30 mil por gritos homofóbicos contra o Corinthians Logo no começo da partida, os são-paulinos gritaram "bicha" quando o goleiro Cássio bateu um tiro de meta e o árbitro Douglas Marques das Flores paralisou o jogo

O São Paulo foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) nesta segunda-feira (9) e punido com uma multa de R$ 30 mil pelos gritos homofóbicos da torcida no clássico com o Corinthians, dia 15 de fevereiro, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Logo no começo da partida, os são-paulinos gritaram "bicha" quando o goleiro Cássio bateu um tiro de meta e o ár...