Esporte São Paulo é 14º colocado em ranking de rotatividade de técnicos entre 2015 e 2019 O ranking conta com outros oito clubes brasileiros: Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Athlético-PR, Palmeiras, Santos, Corinthians e Grêmio

O São Paulo é um dos clubes com maior rotatividade de técnicos no futebol mundial. Isso foi o que apontou o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte, o CIES, que colocou o time paulista como o 14º com maior rotatividade de treinadores no período entre 2015 e 2019 e que analisou 766 equipes. A relação aponta que o São Paulo teve 12 téc...