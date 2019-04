Esporte São-paulinos estariam comprando ingressos destinados à torcida do Goiás, e MP pede medidas De acordo com o MP-GO, o Goiás deve realizar triagem efetiva dos torcedores na entrada do estádio, retirar torcedores visitantes do local destinado para a torcida do mandante e vice-versa

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) recomendou, na tarde desta terça-feira (30), que o Goiás providencie medidas de segurança para os torcedores que estarão presentes no Serra Dourada, nesta quarta-feira (1º de maio), no duelo contra o São Paulo. A partida é válida pela 2ª rodada da Série A do Brasileirão. A recomendação foi realizada pelo Grupo de Atuação Espe...