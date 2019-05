Esporte São Miguel do Araguaia será a única cidade goiana a receber o Rally dos Sertões Prova terá início dia 24 de agosto, com largada em Campo Grande e chegada a Aquiraz (CE)

A organização do Rally dos Sertões anunciou mudanças, data e roteiro da edição 2019. O evento terá a largada em Campo Grande (MS), no dia 24 de agosto, e a chegada será no dia 1º de setembro em Aquiraz (CE), passando por 40 cidades de sete estados. Em Goiás, a única cidade que receberá a caravana será São Miguel do Araguaia. De acordo com o calendário, a c...