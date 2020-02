Esporte São José vence nos pênaltis e elimina Chapecoense na Copa do Brasil 'Zequinha' será adversário do Atlético-GO, caso o Dragão passe pelo Santa Cruz na próxima quarta-feira (4)

A Chapecoense está eliminada da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, pela segunda fase, a equipe catarinense foi ao estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre (RS), e, após empate sem gols no tempo normal, acabou perdendo para o São José-RS por 5 a 4 na disputa de pênaltis. Com o resultado, os donos da casa avançaram para a terceira fase e vão enfrentar Atlético Go...