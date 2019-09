Esporte São Januário tem energia cortada, mas Vasco acerta pagamento

O Estádio de São Januário teve a energia cortada nesta terça-feira por causa da falta de pagamento da conta do mês de julho. No mesmo dia, o Vasco acertou a pendência, e a luz foi religada à tarde. De acordo com a assessoria do clube, a energia foi interrompida por poucas horas. A Light, concessionária de energia, confirmou que interrompeu o fornecimento de energia ...