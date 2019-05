Esporte Russo lidera testes da F-1 com a Mercedes em Barcelona; Sette Câmara é o último Nikita Mazepin, de apenas 20 anos, anotou o melhor tempo do dia, com 1min15s775, em sua estreia pela equipe

Como aconteceu no GP da Espanha, no fim de semana, e no teste de terça-feira, a Mercedes voltou a ser a mais veloz no Circuito da Catalunha, nos arredores de Barcelona, nesta quarta (15). Mas desta vez não foi Lewis Hamilton e nem Valtteri Bottas quem levou a equipe ao topo. A boa performance coube ao russo Nikita Mazepin, de apenas 20 anos. Em sua estreia pela equipe...