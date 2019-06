Esporte Rueda confirma escalação de Alexis Sánchez na estreia do Chile na Copa América

Recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, o atacante Alexis Sánchez tem escalação garantida na estreia da seleção chilena na Copa América, segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, diante do Japão. As seleções estão no Grupo C, ao lado de Uruguai e Equador, que jogarão domingo, no Mineirão. "É fato que Alexis Sánchez está em condições de iniciar a partida, mas nã...