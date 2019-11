Esporte Rubens Barrichello aproveita estadia em Goiânia antes de corrida da Stock Car Mais do que correr, Rubinho quer curtir a cidade e os amigos na capital goiana, onde se sente em casa

Rubens Barrichello chegou em Goiânia, na noite desta quarta-feira (20), para a penúltima etapa da temporada da Stock Car. O ex-piloto de Fórmula 1 é o atual 4º colocado na classificação geral da competição, com 265 pontos, e espera somar o máximo de pontos possível neste final de semana para chegar em Interlagos com chance de título. Para isso, Rubinho conta com os...