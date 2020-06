Esporte Rua Atlético-GO: mudança de nome é aprovada em primeira votação na Câmara Projeto de lei que altera nome de rua do Urias Magalhães foi aprovado em primeira votação por unanimidade, mas ainda precisa passar pela segunda

A rua de acesso ao portão principal do centro de treinamento do Atlético-GO, no Setor Urias Magalhães, deve ter novo nome. O projeto de lei (PL) 2020/49, do vereador Zander Fábio (Patriota), que é sócio-proprietário do Dragão, passa a denominar aquela via de Rua Atlético Goianiense 1937 nas plantas e mapas municipais. O atual nome é registrado como Rua Sergipe. O projet...