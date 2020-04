Há uma semana, houve a deliberação de que a Comissão de Médicos da CBF, comandada por Jorge Pagura, detalharia uma cartilha para os clubes cumprirem em uma volta às atividades. Ainda sem previsão de retomada do calendário, o protocolo seria um primeiro passo para a volta do futebol no País.

A cartilha deve ser apresentada e debatida na próxima reunião da Comissão Nacional de Clubes com a CBF, por meio de videoconferência, nesta terça-feira (14).

Os principais itens do protocolo devem prever treinos em grupos separados, tanto no campo quanto na academia, equipamentos de proteção para tratamentos de fisioterapia, fechamento de áreas compartilhadas, como refeitórios, e restrições em vestiários, além do não funcionamento de áreas como lavanderia e rouparia. Outra imposição pode ser a testagem do elenco e demais funcionários, além de medição de temperatura diariamente.

O Atlético-GO planejou a ampliação do vestiário e da estrutura do departamento médico no CT do Urias Magalhães. As obras estavam em andamento, mas foram interrompidas em meados de março, por causa da pandemia do coronavírus. “Toda a estrutura será modernizada e já estávamos próximos da conclusão. Agora, teremos de esperar e temos consciência de que vamos precisar estudar muito e nos adaptar aos protocolos de saúde que serão utilizados. Temos de nos adequar à nova realidade, mas encaixá-la na nossa realidade”, comentou o supervisor do Atlético, Júnior Mortosa, que já se inteira de novidades que a Comissão de Médicos da CBF prepara e que serão repassadas aos clubes.

O Atlético tem equipe de três médicos, dois fisioterapeutas e fisiologista, que trabalha no CT do Dragão. Toda a estrutura de funcionamento, na visão de Júnior Mortosa, terá de ser repensada para evitar aglomerações. O vestiário não tem boxes individuais para uso dos atletas - uma solução será banhos alternados, uso de água sanitária para limpar os banheiros para que, na sequência, outro jogador possa utilizá-lo. Essa é uma adequação a ser estudada com o departamento médico do clube.

Há alguns anos, funcionários usam luvas para manusear material esportivo, medicamentos, suplementos e outros objetos do departamento do futebol. Até as garrafinhas, para suplementos e de uso individual dos jogadores durante e pós treinos, devem ser trocadas assim que as atividades do elenco forem retomadas. “A tendência é usar copos descartáveis no lugar das garrafinhas plásticas.

Outra preocupação é quanto ao hotel do CT, onde os atletas se concentram ou alguns costumam se alojar. No início da pandemia, o departamento médico já ordenou que, nos quartos, houvesse álcool em gel. Em média, a concentração abriga de 20 a 21 jogadores, além de quatro membros da comissão técnica. É algo que também será repensado nos próximos meses, segundo Júnior Mortosa, assim como clube terá de preparar estrutura para fazer testes rápidos de coronavírus. A direção está à espera da cartilha para, assim, viabilizá-la no cotidiano do clube.

Para os treinos, caso tenham de ser realizados por turnos e no sistema de rodízio, o CT do Dragão dispõe de três campos gramados e, no Atlético, há o entendimento de que a retomada à rotina passará por esse tipo de treinamento.

Cartilha própria

Com base em protocolos de treinos e de saúde que estão sendo utilizados pelas federações de Portugal e Espanha e em clubes da Alemanha, como o Bayern de Munique, o Goiás começou a esboçar uma própria cartilha com informações de treinos e tópicos relacionados a cuidados que jogadores e funcionários terão no dia a dia. Os itens são parecidos com o que tem sido considerado pela CBF.

“Vai existir uma diretriz de protocolo genérica e outra com certas particularidades. Estamos falando de vários clubes e diferentes regiões do País. Não tem nada definido (pela CBF), mas nós já temos algumas ideias do que e como fazer quando os treinos retornarem”, comentou o presidente do Goiás, Marcelo Almeida.

A cartilha para treinos no time esmeraldino ainda não está finalizada por causa das mudanças diárias em relação à pandemia do novo coronavírus. “Já é quase unanimidade a ideia de que nossos treinos vão ocorrer em quadrantes que serão criados em dois campos. Rouparia, vestiário e refeitório serão fechados, por isso não devem receber reformas neste momento. Vamos distribuir uniformes para os atletas, que vão chegar nos seus veículos próprios, ir direto para o campo. Acabou o treino, voltam para casa e serão responsáveis pela limpeza dos uniformes e higienização do carro”, salientou o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa.

Tendas para atendimentos médicos e da fisiologia e fisioterapia devem ser construídas nas entradas dos campos para que aglomerações em ambientes fechados não ocorram. “Na tenda médica, antes do treino, os jogadores vão ter as temperaturas medidas. Nas atividades físicas na academia, alguns aparelhos serão colocados em locais abertos. Jogadores não vão criar aglomerações e vamos ter funcionários higienizando cada aparelho”, frisou Túlio Lustosa.

Outra medida que o Goiás pretende fazer durante os treinos está nadivisão de membros da comissão técnica. A intenção é colocar três profissionais - técnico, preparador físico e treinador de goleiros - em um dos campos e outros três - auxiliar técnico como mudança no trio - no outro gramado para orientar os grupos que vão respeitar um limite de distância.

“Evitando aglomeração com medidas de separação, fechamento de rouparia, cozinha e uso individual de objetos para hidratação são exemplos bem-vindos no princípio de evitar a disseminação da doença. Temos, porém, de nos atentar que a cada semana as orientações mudam. Talvez, até o reinício dos treinos, algumas medidas vão precisar ser reavaliadas. Vamos seguir atentos conforme os dias passam”, comentou o médico do Goiás, Bruno Favaron, que trabalha com outros três médicos, três fisioterapeutas e um fisiologista no departamento esmeraldino em salas fechadas. A ideia é que isso não ocorra quando os treinos voltarem. “Em casos que serão necessários o uso de macas, vamos utilizar com espaçamentos, além dos equipamentos de proteção individual (EPI) para médico e atleta”, disse.

As medidas consideradas pelo Goiás neste momento estão sendo analisadas para atividades de treinos. Como não há previsão de quando jogos voltarão a ser disputados, o clube ainda não definiu como deve fazer em períodos de concentração e deslocamentos para estádios. O mesmo vale para a rotina dos demais funcionários, que estão de férias ou trabalham de casa.