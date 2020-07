Esporte Rony fará exames após entorse no tornozelo e pode virar baixa no Palmeiras O prazo de recuperação não foi mencionado pelo Palmeiras. Ele foi substituído durante a vitória contra o Santo André, e classificação, do alviverde à semi do Paulistão

O Palmeiras pode perder o atacante Rony para a semifinal do Campeonato Paulista, prevista para ocorrer no fim de semana, ainda sem definição de data ou adversário. Nesta quinta-feira (30), dia seguinte à vitória por 2 a 0 sobre o Santo André, o clube informou que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito durante a partida e será examinado para ser descob...