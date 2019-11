Esporte Ronaldo marca 3 e Portugal fica perto da Euro; Inglaterra massacra e garante vaga CR& e Harry Kane brilharam na rodada das Eliminatórias para Eurocopa

Com três gols marcados por Cristiano Ronaldo, Portugal atropelou a Lituânia por 6 a 0, nesta quinta-feira, em casa, no Estádio Algarve, na cidade do Faro, e ficou mais perto de garantir uma vaga na Eurocopa de 2020. Com o resultado, a seleção portuguesa se manteve na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias para o torneio continental, com 14 pontos, nesta penúltima r...