Esporte Ronaldo Fenômeno abandona silêncio e passa a combater o racismo publicamente Jogador cobrou nas redes sociais punições mais severas e tem engajado na questão racial

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno está utilizando as redes sociais para combater o racismo. Nas últimas semanas, o jogador que foi eleito por três vezes o melhor do mundo cobrou punições mais severas nos casos no futebol italiano e ainda destacou uma palestra que seu pai proferiu sobre o tema na escola das netas. O engajamento com a questão racial é uma novidade em sua t...