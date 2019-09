Esporte Ronaldo e Messi disputam hegemonia na premiação da Fifa e Van Dijk corre por fora Holandês faturou no início do mês o prêmio da Uefa de melhor jogador da temporada. O vencedor será escolhido por votação

A Fifa anuncia nesta segunda-feira, a partir das 14h30 (de Brasília), em cerimônia em Milão, na Itália, os melhores da temporada 2018/2019 do futebol mundial. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, são os três finalistas ao principal prêmio da noite (no horário local), o "The Best". ...