Esporte Ronaldo apresenta nova camisa do Corinthians e brinca: 'Essa é um número maior' Camisa é inspirada no modelo de 2009, ano em que o Fenômeno atuou pelo clube

O Corinthians contou com a presença de Ronaldo Fenômeno para lançar nesta segunda-feira, na arena em Itaquera, a camisa número 1 do novo uniforme. O modelo é inspirado no de 2009, ano em que o ex-jogador atuou pelo time alvinegro. A camisa é branca com nove listras pretas e tem a assinatura de Ronaldo dentro do número. Ao tirar o agasalho e mostra...