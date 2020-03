Esporte Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai com passaporte falso Conforme informações preliminares, o irmão de Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, também estava com documentos falsos e foi detido

O ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi preso na noite desta quarta-feira (4) com um passaporte falso em San Lorenzo, nos arredores de Assunção, Paraguai. O astro com passagens por Barcelona, Milan, Atlético Mineiro, Seleção brasileira, entre outros times, foi detido no hotel que estava hospedado. A informação foi confirmada pelo Ministério do Interior do governo p...