Esporte Ronaldinho Gaúcho é disputado por policiais e detentos para torneio de futebol de salão As competições começaram na última sexta-feira (6) mesmo dia em que o ex-jogador foi detido

O torneio interno de futebol de salão da prisão paraguaia fez com que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho seja disputado pelos policiais e demais detentos. As competições começaram na última sexta-feira (6), mesmo dia em que ele foi detido por entrar no país com documentos falsos. Existem duas categorias do campeonato que é jogado por policiais e detentos, o livre ...